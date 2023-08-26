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Скандал із закупівлею курток для ЗСУ: депутатка дала Резнікову час до понеділка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скандал із закупівлею курток для ЗСУ: депутатка дала Резнікову час до понеділка
Міністр оборони Олексій Резніков потрапив у черговий скандал
фото з відкритих джерел

Депутатка Радіна відповіла на пропозицію Резнікова про парі

Народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна відповіла на пропозицію міністра оборони Олексія Резнікова про парі їй та журналісту Михайлу Ткачу.

Нагадаємо, Резніков запропонував парі на тлі звинувачень у нібито закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових. Якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардеп Анастасія Радіна йде зі своєї посади, а журналіст Української правди Михайло Ткач йде з видання і на три роки припиняє займатися журналістикою. Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики. Міністр також пообіцяв надати «всі документи, докази, факти і матеріали», що стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний.

У відповідь Радіна запропонувала Резнікову до 9 години ранку понеділка, 28 серпня, спростувати те, що:

  1. Міноборони без тендеру купило куртки у «турецької» фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був, за даними Радіної, український племінник народного депутата з оборонного комітету Касая;
  2. Міноборони сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України. Достовірність документу підтвердив голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк.

«Або Ви йдете у відставку, – звернулася Радіна до Резнікова. – Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)».

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Видання ZN.ua з'ясувало, що ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол. 

Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 дол. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Теги: міністр Міноборони розслідування журналіст Олексій Резніков Ярослав Железняк Анастасія Радіна

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