Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Закупка неякісних бронежилетів на 250 млн грн: експосадовці Міноборони отримали підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Закупка неякісних бронежилетів на 250 млн грн: експосадовці Міноборони отримали підозру
За матеріалами слідства, посадовці замовили засоби індивідуального захисту для ЗСУ неналежної якості
фото: ДБР

ДБР підозрює ексзаступника міністра та екскерівника одного з департаментів Міноборони у розтраті понад 250 млн грн державних коштів

Працівники ДБР повідомили про ще одну підозру колишньому заступнику міністра оборони України та екскерівнику одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 млн грн державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Це ще один епізод викритих незаконних оборудок експосадовців, загальний обсяг яких складає 1,4 млрд гривень. Встановлено, що протиправні дії вони вчинили в умовах воєнного стану за попередньою змовою», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та виконувач обов’язків керівника одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості.

«При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю», – йдеться в матеріалах справи.

Посадовці підозрюються у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року колишньому заступнику Міністра оборони повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Як зазначає слідство, тоді ексзаступник лобіював укладення договорів про постачання також неякісної амуніції для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.

Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.

Читайте також: Хто і скільки заробляє на війні? Як постачальники ЗСУ посварилися з урядом
Теги: кримінал ЗСУ Міноборони держзакупівлі ДБР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чорноморський флот РФ отримав ще більше побоїще, аніж коли було потоплено крейсер «Москва»
Далекобійні крилаті ракети міняють ситуацію на нашу користь
14 вересня, 14:53
Постачальники товарів та послуг оборонного призначення отримали за 2022 рік близько 2,5 млрд грн прибутків. Чи було це законно?
Хто і скільки заробляє на війні? Як постачальники ЗСУ посварилися з урядом Війна і гроші
23 вересня, 12:55
«Вагнерівців» можуть приєднати до Росгвардії
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
2 жовтня, 06:21
На Івано-Франківщині офіцер побив строковика: суд ухвалив рішення
На Івано-Франківщині офіцер побив строковика: суд ухвалив рішення
11 вересня, 17:04
Звільнення Андріївки. ЗСУ показали унікальне відео
Звільнення Андріївки. ЗСУ показали унікальне відео
16 вересня, 14:44
Сили оборони успішно відбивають ворожі атаки
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
3 жовтня, 06:58
У боях за Україну загинув доброволець із Латвії
У боях за Україну загинув доброволець із Латвії
4 жовтня, 04:48
Окупанти злякалися танків Leopard
Окупанти під Кліщіївкою поскаржилися на Leopard та перевагу ЗСУ
30 вересня, 18:23
ЗСУ дають відсіч ворогу
Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
5 жовтня, 07:33

Кримінал

Закупка неякісних бронежилетів на 250 млн грн: експосадовці Міноборони отримали підозру
Закупка неякісних бронежилетів на 250 млн грн: експосадовці Міноборони отримали підозру
Зливали дані про своїх родичів у ЗСУ: жителькам Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення
Зливали дані про своїх родичів у ЗСУ: жителькам Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення
Збитки на 100 млн грн. Правоохоронці проводять обшуки в мера Мукачева
Збитки на 100 млн грн. Правоохоронці проводять обшуки в мера Мукачева
Перевірка військкоматів та ВЛК: скільки відкрито кримінальних справ
Перевірка військкоматів та ВЛК: скільки відкрито кримінальних справ
ВАКС виніс вирок ексголові Рахункової палати Пацкану, проте одразу ж звільнив від покарання
ВАКС виніс вирок ексголові Рахункової палати Пацкану, проте одразу ж звільнив від покарання
На Львівщині сталася смертельна ДТП. У машині могла бути ексміністерка Грузії
На Львівщині сталася смертельна ДТП. У машині могла бути ексміністерка Грузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
44K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті
38K
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
21K
Росіяни готуються до «великого наступу на Сході»
19K
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
7275
Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран

Новини

Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту