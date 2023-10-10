Закупка неякісних бронежилетів на 250 млн грн: експосадовці Міноборони отримали підозру

ДБР підозрює ексзаступника міністра та екскерівника одного з департаментів Міноборони у розтраті понад 250 млн грн державних коштів

Працівники ДБР повідомили про ще одну підозру колишньому заступнику міністра оборони України та екскерівнику одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 млн грн державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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«Це ще один епізод викритих незаконних оборудок експосадовців, загальний обсяг яких складає 1,4 млрд гривень. Встановлено, що протиправні дії вони вчинили в умовах воєнного стану за попередньою змовою», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та виконувач обов’язків керівника одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості.

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«При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю», – йдеться в матеріалах справи.

Посадовці підозрюються у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року колишньому заступнику Міністра оборони повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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Як зазначає слідство, тоді ексзаступник лобіював укладення договорів про постачання також неякісної амуніції для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.

Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.