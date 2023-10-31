Харчовий скандал в Міноборони: Рахункова палата підтвердила дані про розкрадання

Наприкінці 2022 року Міноборони уклало десять угод на харчування солдатів у 2023 році на 42,05 млрд грн

Рахункова палата України затвердила результати Аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству оборони для придбання речового майна та забезпечення харчування військовослужбовців Збройних Сил України. Відповідний текст звіту є у розпорядженні «Наших грошей».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, у текст доповіді повністю підтверджуються дані журналістського розслідування щодо завищення цін на продукти харчування, оприлюдненого у «Дзеркалі тижня» в січні цього року.

Звіт Рахункової був проведений за зверненням Антикорупційного комітету Верховної Ради, який очолює Анастасія Радіна, він стосується першого півріччя 2023 року, тобто у ньому не охоплено те, що було після червня. Далі – цитати з доповіді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наприкінці листопада 2022 року Міноборони повідомив потенційних постачальників про заплановані закупівлі послуг харчування на 2023 рік та запропонував надати цінові пропозиції. Фактично Міноборони не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування та самостійно не визначило вартість послуг харчування. Визначення очікуваної вартості комплектів продуктів харчування здійснювалось шляхом механічного множення вартості комплекту за минулий рік помножений на індекс інфляції… Укладені договори не враховували реальну потребу у продовольчому забезпеченні ЗСУ визначену Тилом Командування Сил логістики ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Наприкінці 2022 року Міноборони уклало десять угод на харчування солдатів у 2023 році на 42,05 млрд грн. Після розслідування щодо завищених цін були укладені додаткові угоди, якими деякі ціни продуктів були знижені у два рази.

«Оплата поставлених продуктів харчування відбулась у 2023 році на підставі укладених додаткових угод де вже були переглянуті ціни в сторону їх зменшення. Тобто продукти були поставлені за цінами, вказаними в додаткових угодах».

Потім був прийнятий закон про повернення незбройних закупівель Міноборони в «Прозорро». І на цих торгах ціни продуктів були знижені ще раз. «За укладеними договорами річна вартість забезпечення харчування військовослужбовців та годування штатних тварин склала 37,98 млрд грн, що на 8,19 млрд грн менше орієнтовної вартості, визначеної Переліком та обсягами закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення на 2023 рік».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Рахункова палата встановила, що вартість харчування Міноборони була значно вищою від цін у інших силових органів. «Добова вартість харчування на одного військовослужбовця на добу у секторі безпеки і оборони у І півріччі 2023 року становила від – 92,45 грн у СБУ до 118,61 грн у Нацгвардії. Застосувавши такі ціни Міноборони могло б зекономити у порівнянні з аналогічними витратами інших підрозділів сектору безпеки і оборони, розрахунково від 3,2 млрд до 7,0 млрд грн бюджетних коштів».

Аудитори вказали, що «із 409 найменувань продуктів Каталогу майже 75% не мають практичного застосування, як для приготування їжі у стаціонарних їдальнях, так і в польових умовах, але впливають на ціноутворення та остаточну вартість комплекту».

«Найбільшу питому вагу, у загальному обсязі поставлених продуктів, становлять: крупи, макаронні вироби, овочі, спеції та соуси, молочні та кисломолочні продукти та заморожені овочі. А найменшу – крупи швидкого розварювання, риба, м’ясо та м’ясопродукти, напої, мед, джем, шоколад, горіхи тощо».

«Узагальнені результати аудиту засвідчили, що … результаті непродуктивно використано бюджетних коштів у сумі 7 439,1 млн. грн. Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому на 30% вище ринкових… Визначена Міноборони вартість харчування військовослужбовця ЗСУ на добу перевищує вартість такого харчування в інших підрозділів сектору безпеки та оборони від 3,17 млрд грн (Нацгвардія) до 7,04 млрд грн (СБУ)».

Видання наголошує, що ці викриття стосуються першого півріччя 2023 року. Тобто це про фіксацію результатів закупівель Міноборони під керівництвом Олексія Резнікова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. ZN.ua з'ясувало, що ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол.

Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.