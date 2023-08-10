Закупівлі Міноборони: ціна військового екіпірування збільшилася в три рази під час доставки
Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з «камуфляжних» на «зимові повітрозахисні»
Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. ZN.ua з'ясувало, що ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол.
Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 дол. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні.
Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.
«Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою», – зазначає видання.
ZN.ua зазначає, що у нього в розпорядженні є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. І там видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол.
«Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з «камуфляжних» на «зимові повітрозахисні» і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку», – пишуть журналісти.
Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.
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