Прогноз погоди на вівторок: синоптики попередили українців про густий туман

Синоптики попередили, що вночі та вранці у західній частині країни видимість через туман становитиме 200-500 метрів

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 7-9°

У вівторок, 10 листопада, в Україні місцями очікується туман, вдень повітря прогріється до 4-12°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«10 листопада в Україні без опадів. У західній частині вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті до 13°; у південній частині країни вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°», – зазначається у повідомленні.

Синоптики також попередили, що вночі та вранці у західній частині країни видимість через туман становитиме 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

У Києві сьогодні без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.