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    Події в Україні

    Прогноз погоди на вівторок: синоптики попередили українців про густий туман

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    <p>Синоптики попередили, що вночі та вранці у західній частині країни видимість через туман становитиме 200-500 метрів</p> - Прогноз погоди на вівторок: синоптики попередили українців про густий туман

    Синоптики попередили, що вночі та вранці у західній частині країни видимість через туман становитиме 200-500 метрів

    Фото: Главком

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 7-9°

    У вівторок, 10 листопада, в Україні місцями очікується туман, вдень повітря прогріється до 4-12°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «10 листопада в Україні без опадів. У західній частині вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті до 13°; у південній частині країни вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°», – зазначається у повідомленні.

    Синоптики також попередили, що вночі та вранці у західній частині країни видимість через туман становитиме 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    ukraine_06

    У Києві сьогодні без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.
    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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