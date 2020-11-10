Прогноз погоди на вівторок: синоптики попередили українців про густий туман
Синоптики попередили, що вночі та вранці у західній частині країни видимість через туман становитиме 200-500 метрів
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 7-9°
У вівторок, 10 листопада, в Україні місцями очікується туман, вдень повітря прогріється до 4-12°.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
«10 листопада в Україні без опадів. У західній частині вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті до 13°; у південній частині країни вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°», – зазначається у повідомленні.
Синоптики також попередили, що вночі та вранці у західній частині країни видимість через туман становитиме 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.