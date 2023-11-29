Пропагандисти підтвердили потужний удар ЗСУ по Ювілейному: названо втрати ворога

Попередньо удару було завдано з Himars

Російські пропагандисти підтвердили інформацію про удар ЗСУ за місцях проведення наради російських окупантів у селі Ювілейне тимчасово окупованої Херсонської області. Про це повідомляє російське «РИА-Новости» з посиланням на джерела.

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Зазначається, що удар по будівлі «МВД Росії» в селі Ювілейному Херсонської області було завдано з реактивних систем залпового вогню Himars.

У РФ заявляють, що в результаті обстрілу четверо поліцейських загинули, 18 отримали поранення.

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Зазначимо, що даними українських джерел ліквідовано п’ятьох високопосадовців серед окупантів.

Нагадаємо, триває 644-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав три ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.