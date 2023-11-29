На Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада окупантів (фото)
Унаслідок удару ліквідовані високопосадовці армії РФ
Українські захисники 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у тимчасово захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради. Ліквідовані високопосадовці армії РФ. Про це повідомляє рух Спротиву.
«Учора завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області», – йдеться в повідомленні.
Як зазначають партизани, внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих російських армійських високопосадовців.
Триває 644-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
У ніч на 29 листопада окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.
Коментарі — 0