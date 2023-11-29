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73 бойових зіткнення за добу: Генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
73 бойових зіткнення за добу: Генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною
фото з відкритих джерел

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області

Триває 644-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав три ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну керованою ракетою Х-31 та двома зенітними ракетами С-300. Удари були завдані по цивільній інфраструктурі.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Зноб-Трубчевська, Клюси Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Гатище, Мала Вовча Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На цьому напрямку Сили оборони відбили шість атак. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Синьківки, Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Українські захисники відбили 15 атак загарбників в районах Серебрянського лісництва Луганської області; Торського, східніше Тернів, Ямполівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник вів безуспішні штурмові дії біля Іванівського та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії поблизу Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

Шахтарський напрямок

Противник вів безуспішні штурмові дії південніше Пречистівки Донецької області, де нашими захисниками відбито дві атаки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новоукраїнки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник п'ять разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також, українські захисники відбили п'ять атак ворога західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон та Тягинка Херсонської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна ЗСУ окупанти

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