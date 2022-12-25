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ПЦУ та УГКЦ спільно працюватимуть над реформою церковного календаря

Альона Боженко
glavcom.ua
ПЦУ та УГКЦ спільно працюватимуть над реформою церковного календаря
Предстоятелі УГКЦ та ПЦУ обговорили реформу церковного календаря
фото: УГКЦ

Святослав та Єпіфаній обговорили ситуацію у міжконфесійних та державно-церковних взаємовідносинах в Україні

Голови Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав і Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній мають намір створити спільну робочу групу щодо реформи церковного календаря. Про це повідомляється на сайті УГКЦ.

Зазначається, що 24 грудня глава УГКЦ Святослав і митрополит ПЦУ Епіфаній провели зустріч на території Михайлівського Золотоверхого монастиря, де обговорили реформу церковного календаря.

Святослав та Єпіфаній обговорили ситуацію у міжконфесійних та державно-церковних взаємовідносинах в Україні, російську агресію та перспективи розвитку України після війни.

Окремою темою було узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, щоб унеможливити розбіжності в датах католицьких та православних свят в Україні.

Церковні ієрархи домовилися створити спільну робочу групу, яка має вивчити це питання.

«Особливу увагу предстоятелі церков звернули на узгодження позицій щодо [питання] реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами. Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для предстоятелів та синодів обох церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя першого Вселенського собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 жовтня на засіданні Священного синоду Православної церкви України було ухвалене знакове рішення про «Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року». Одним із аргументів для такої ухвали керівництво ПЦУ назвало соціологію – «можливість вивчення реальної церковної потреби здійснення у близькому часі календарних змін». Наразі йдеться лише про одне із найбільших – Різдво Христове, яке традиційно святкують українські православні 7 січня, але тепер отримали дозвіл від церковної влади і на 25 грудня.

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Теги: свята УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук Епіфаній

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