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    Події в Україні

    Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, знешкоджено 80 окупантів (фото)

    Тероборонівці захопили зброю ворогів - Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, знешкоджено 80 окупантів (фото)
    Тероборонівці захопили зброю ворогів
    фото: Запорізька обласна військова адміністрація/Facebook

    Українські вояки захопили документи та зброю мотострілкового підрозділу Росії

    Сили тероборони звільнили два населених пункти у Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    «У результаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе», – ідеться у повідомленні.

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    Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, знешкоджено 80 окупантів (фото)
    Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, знешкоджено 80 окупантів (фото)
    Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, знешкоджено 80 окупантів (фото)
    Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, знешкоджено 80 окупантів (фото)
    Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, знешкоджено 80 окупантів (фото)

    За інформацією Запорізької окремої бригади територіальної оборони, бійці знешкодили більше 80 одиниць живої сили ворога, декілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілкового підрозділу Російської Федерації.

    Нагадаємо, у Запоріжжі від суботи, 26 березня, запроваджують тривалу комендантську годину. Комендантська година розпочнеться у місті у суботу, 26 березня, о 20:00 і завершиться у понеділок, 28 березня, о 05:00.

    Як відомо, захисники Запорізької області протягом минулої доби, а також уночі проти 23 березня завдали суттєвих втрат російським окупантам.

    Теги: росія окупанти війна документи Україна Facebook окупація комендантська година #stoprussia
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    Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, знешкоджено 80 окупантів (фото)