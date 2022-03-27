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    Події в Україні

    У Мелітополі помітили військову техніку під прапорами Південної Осетії (відео)

    На російському танку був прапор так званої Південної Осетії - У Мелітополі помітили військову техніку під прапорами Південної Осетії (відео)
    На російському танку був прапор так званої Південної Осетії
    фото: скріншот із відео

    Окупаційна влада намагалася провести в місті мітинг на підтримку Росії

    У Мелітополі помітили нове підкріплення військ Російської Федерації – танки з прапором невизнаної Південної Осетії. Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

    «До Мелітополя прибуло підкріплення окупаційних військ РФ. Центральним проспектом їздять танки з прапором невизнаної Південної Осетії. Окупанти обіцяють пенсіонерам міста виплатити по 10 тисяч російських рублів. Утім, як виявилося, майбутні виплати – черговий прийом загарбників для досягнення своїх цілей. Дані пенсіонерів та їхні підписи окупанти планують використати для проведення псевдо референдуму», – ідеться у повідомленні Запорізької ОВА.

    Крім того, за інформацією адміністрації, у Мелітополі окупаційна влада намагалася провести мітинг на підтримку Росії. Однак містяни на мітинг не вийшли. Разом з тим, окупанти привезли на місце проведення пропагандистського заходу людей, які нагадували безхатченків.

    Раніше повідомлялося, що сили тероборони звільнили два населених пункти у Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка.

    Нагадаємо, у Запоріжжі від суботи, 26 березня, запроваджують тривалу комендантську годину. Комендантська година розпочнеться у місті у суботу, 26 березня, о 20:00 і завершиться у понеділок, 28 березня, о 05:00.

    Як відомо, захисники Запорізької області протягом минулої доби, а також уночі проти 23 березня завдали суттєвих втрат російським окупантам.

    Теги: росія окупанти війна Україна влада окупація комендантська година #stoprussia
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    У Мелітополі помітили військову техніку під прапорами Південної Осетії (відео)