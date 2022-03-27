У Мелітополі помітили військову техніку під прапорами Південної Осетії (відео)

На російському танку був прапор так званої Південної Осетії

На російському танку був прапор так званої Південної Осетії

Окупаційна влада намагалася провести в місті мітинг на підтримку Росії

У Мелітополі помітили нове підкріплення військ Російської Федерації – танки з прапором невизнаної Південної Осетії. Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація.

«До Мелітополя прибуло підкріплення окупаційних військ РФ. Центральним проспектом їздять танки з прапором невизнаної Південної Осетії. Окупанти обіцяють пенсіонерам міста виплатити по 10 тисяч російських рублів. Утім, як виявилося, майбутні виплати – черговий прийом загарбників для досягнення своїх цілей. Дані пенсіонерів та їхні підписи окупанти планують використати для проведення псевдо референдуму», – ідеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Крім того, за інформацією адміністрації, у Мелітополі окупаційна влада намагалася провести мітинг на підтримку Росії. Однак містяни на мітинг не вийшли. Разом з тим, окупанти привезли на місце проведення пропагандистського заходу людей, які нагадували безхатченків.

Раніше повідомлялося, що сили тероборони звільнили два населених пункти у Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка.

Нагадаємо, у Запоріжжі від суботи, 26 березня, запроваджують тривалу комендантську годину. Комендантська година розпочнеться у місті у суботу, 26 березня, о 20:00 і завершиться у понеділок, 28 березня, о 05:00.

Як відомо, захисники Запорізької області протягом минулої доби, а також уночі проти 23 березня завдали суттєвих втрат російським окупантам.