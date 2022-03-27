На Луганщині окупанти обстріляли свої позиції

Лінія оборони на Луганщині залишається без змін

У місті Попасна на Луганщині російські окупанти обстріляли з мінометів власні позиції. Лінія оборони на Луганщині залишається без змін, міста – під українським прапором. Армія РФ не полишає спроби захопити Попасну та Рубіжне, але успіху не має. Про це 27 березня повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

В Рубіжному окупанти намагалися утриматися за рахунок артилерії, з якої били по місту протягом ночі. Успіху там також не мали, вглиб міста не просунулися.

В Попасній росіяни хотіли штурмувати місто, проте атаку відбили Збройні сили України, супротивник поніс втрати.

У Лисичанську, Сєвєродонецьку, Кремінній та Гірському обстріли не вщухали цілу ніч. Унаслідок обстрілів у Лисичанську та Рубіжному горіло три житлові будинки.

З-під завалів у Рубіжному ДСНС деблокували трьох людей, їх доставили в безпечне місце. У Рубіжному та Сєвєродонецьку виявлено двох поранених, обидва доставлені до місцевих лікарень.

«Маємо нову проблему. Через обстріли на Луганщині масово горить лісова підстилка та суха трава. Палало близько 15 гектарів. У Кремінній була велика пожежа в одному з господарств, ДСНС її ліквідували», – розповів Гайдай.

Він попросив мешканців області взагалі утриматися від паління сухої трави, адже зараз це може сильно нашкодити.

«ДСНС не встигають гасити, нам зараз вистачає шкоди від орків. Будемо обережними та свідомими! Давайте спочатку з війною розберемось, потім всі справи!», – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, вчора рашисти накрили «Градами» міста Луганщини: фото наслідків обстрілу.

Також російські фашисти обстріляли Лисичанськ «Точкою-У».

А ще окупанти знову обстріляли продовольчі склади на Луганщині.

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