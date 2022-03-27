Україна хоче допитати російських пропагандистів і воєначальників Путіна

Відомих діячів Росії чекають на допити у Києві, який обстрілюють окупанти

Офіс генерального прокурора викликав на допит низку російських пропагандистів, співаків, політиків та воєначальників, котрі підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст. 110 ККУ), веденні агресивної війни (ч.2 ст. 437 ККУ)

Як повідомляє «Главком», росіян у статусі підозрюваних чекають на допити у Головному слідчому управлінні СБУ на вул. Володимирська, 33 у Києві і на вул. Степана Бандери, 1 у Львові та в райуправлінні поліції на вул. Романчука, 18 у Львові:

на 29 і 30 березня о 15:00 – директорку департаменту інформації і преси МЗС РФ Марію Захарову ;

; на 29 і 30 березня о 11:00 – начальника Генштабу ЗС РФ, генерала армії Валерія Герасимова ;

; на 29 і 30 березня о 09:00 – політика, директора Роскосмосу Дмитра Рогозіна ;

; на 29 і 30 березня о 15:00 – пропагандистку і керівницю телеканалу «Russia Today» Маргариту Симоньян ;

; на 29 і 30 березня о 10:00 і 16:00 – директора Служби зовнішньої розвідки РФ і член вищої ради партії «Єдина Росія» Сергія Наришкіна ;

; на 29 і 30 березня о 15:00 – заступника голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва ;

; на 29 і 30 березня о 11:00 – голову Держдуми Федеральних зборів РФ В ’ ячеслава Володіна ;

; на 29 і 30 березня о 11:00 і 17:00 – міністра оборони РФ Сергія Шойгу ;

; на 28 березня і 2 червня о 14:00 – російського пропагандиста Володимира Соловйова ;

; на 28 березня і 2 червня о 15:00 – російську пропагандистку Ольгу Скабеєву ;

; на 28 березня і 2 червня о 11:00 – російського співака і Народного артиста України Миколу Баскова ;

; на 28 березня і 2 червня о 09:00 – російського співака і пропагандиста путінського режиму Олега Газманова ;

; на 28 березня і 2 червня о 10:00 – російську телеведучу і пропагандистку путінського режиму Тіну Канделакі ;

; на 28 березня і 2 червня о 16:00 – генерального директора російського державного міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова ;

; на 28 березня і 2 червня о 12:00 – російського пропагандиста війни та кінорежисера Микиту Михалкова.

Повістка улюбленому міністру Путіна Сергію Шойгу

(для перегляду натисніть на зображення)

Нагадаємо, що міністерство культури та інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна. Загалом, Кабмін вже підтримав пропозицію Мінкульту, лишається лише погодити санкції з РНБО та президентом Володимиром Зеленським. До переліку осіб, які підтримують війну в Україну, потрапили співаки та музиканти, політики, пропагандисти та посібники Кремля і дві юридичні особи.