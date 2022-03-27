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    В Одесі вночі звучала тривога: вороги ведуть повітряну розвідку

    Спікер Одеської ОВА розповів про ситуацію в місті - В Одесі вночі звучала тривога: вороги ведуть повітряну розвідку
    Спікер Одеської ОВА розповів про ситуацію в місті
    фото: skу news

    Зберігається загроза ударів з акваторії Чорного моря

    За словами спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, в Одесі і вночі, і під ранок звучали сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує активно проводити повітряну розвідку.

    Також він знизив активну авіаційну роботу в нашому небі. Про це повідомляє CNN.

    За словами Братчука, все ще залишається висока ймовірність артилерійських і ракетних ударів саме з акваторії Чорного моря. Йдеться і про одеське узбережжя, і про інші регіони нашої держави.

    «Будьте пильні, адже ворог по всій країні активізує діяльність диверсійних груп. Повідомляйте, що ви побачили підозрілого», – закликав одеситів і жителів області спікер ОВА.

    Нагадаємо, ЗСУ знищили групу диверсантів на Одещині.

    З моря на Одещину намагалися висадитися російські диверсанти.

    Раніше стало відомо, що росармія сіє паніку серед маріупольців про те, що начебто окуповано Одесу.

    Також біля узбережжя Одеси кружляв корабель окупантів. Спікер ОВА вказав йому «напрямок».

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    Теги: розвідка росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі вночі звучала тривога: вороги ведуть повітряну розвідку