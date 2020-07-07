Тортури і погрози: генсек ООН оприлюднив доповідь про ситуацію в Криму



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Доповідь генсека ООН охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року

Доповідь ґрунтується на моніторингу та документуванні порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права на анексованому півострові

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

«Маю честь представити доповідь генерального секретаря та мого відомства про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна та Боліварійській Республіці Венесуела», - йдеться у повідомленні.

Доповідь ґрунтується на моніторингу та документуванні порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права на анексованому півострові.

Зокрема, доповідь містить інформацію про:

тортури та жорстоке поводження з боку ФСБ РФ та інших правоохоронних органів в Криму, включаючи побиття, удари електричним струмом та задушення, застосовувані до жертв;

порушення прав затриманих, зокрема систематичні побиття, необґрунтовані особисті огляди, відмова у побаченнях з родичами та адвокатами, тиск задля отримання російського громадянства;

звинувачення за публікації у соціальних мережах та втручання у роботу журналістів;

21 тисячу мешканців Криму, які були призвані до збройних сил РФ з початку окупації (станом на 1 січня 2020 року);

191 рішення суду протягом 2019 року, які зобов'язали жителів Криму залишити територію регіону;

Перешкоди, з якими стикаються люди з Криму в доступі до українських публічних послуг на материковій частині України.

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який на виконання резолюції Генасамблеї оприлюднив доповідь про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, чітко задокументував нові порушення Росією міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 16 червня Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму. Зокрема, в офіційному листі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, йшлося про штучну кампанію насильницької паспортизації та було підкреслено, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є «навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України».

До слова, заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги.

До слова, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Також російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.