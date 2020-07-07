Окупанти проводять масові обшуки у кримських татар



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Кримські татари біля будинку, в якому ФСБ проводить обшук

Відразу в чотирьох районах півострова перед світанком почалися обшуки у кримських татар

Активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє «Кримська солідарність».

«На гарячу лінію «Кримської солідарності» повідомляють про обшуки у різних районах Криму», – мовиться у повідомленні.

Перше повідомлення про обшуки надійшло близько 4-ї ранку.

Зокрема повідомляється про обшуки у домівках: Еміля Зіядінова (Жовтневе, провулок Карла Маркса, 81), Ісмета Ібрагімова (Сімферопольський район, Курци), Дилявера Меметова (Алушта, вул. Туристів, 6), Аліма Суф’янова (Бахчисарайський район, Залізничне, вул. Шмельова, 50а), Сейрана Хайретдінова (Бахчисарайський район, Білокамянка) та Олександра Сізікова (Бахчисарайський район, Севастянівка).

Про причини обшуків не повідомляється, російські силові відомства окупованого Криму ситуацію не коментують.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року.

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який на виконання резолюції Генасамблеї оприлюднив доповідь про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, чітко задокументував нові порушення Росією міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 16 червня Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму. Зокрема, в офіційному листі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, йшлося про штучну кампанію насильницької паспортизації та було підкреслено, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є «навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України».

До слова, заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги.

До слова, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Також російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.



