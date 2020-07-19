У Криму два водосховища опинилися на межі висихання



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Білогірське водосховище, 18 липня 2020 року Фото Радіо Свобода

Одне з водосховищ перетворилось на струмок. Старожили вже давно такого не пам’ятають

В окупованому Криму слідом за верхів’ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище може пересохнути вже восени. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на активіста руху «Вільний Крим» Решада Меметова.

Зазначається, що стан Білогірського водосховища у Криму в липні значно погіршився – слідом за висиханням верхньої водойми в травні цього року, зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина, яка межує з греблею.

При цьому ріка Біюк-Карасу, яка живить Білогірське водосховище, перетворилася у струмок.

За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води в цю пору року на їхній пам’яті ще не спостерігалося.

Активіст Решад Меметов зазначив, що ситуація дуже тривожна, оскільки водосховище на межі висихання, а це значить, що знищуються флора і фауна водойми, які формувалися десятиліттями.

За його словами, цього тижня силовики проклали водогін із Тайганського водосховища на Сімферополь.

«Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Тож восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так і сусіднє Тайганське водосховище».

Нагадаємо, залиті нечистотами пляжі курортів Криму зняли на відео. На записі показаний один з пляжів Коктебеля, на який стікає міська каналізація.

Як повідомлялося, білоруська команда КВК відмовилася їхати виступати до окупованого Криму.

До слова, окупований Крим гине від спраги. Путін почав залучати військових до вирішення проблеми (відео)

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