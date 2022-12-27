Путін встановив нову дату для окупації Донеччини

Рашисти поставили собі завдання до кінця цього календарного року вийти на кордони Донеччини

Найзапекліші бої продовжуються в районі Бахмута, і росіянам не вдається там просуватися, проте вони поставили собі мету вийти на кордони Донеччини до кінця року. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю на телемарафоні.

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«Бахмут справді зараз є нашою східною фортецею, і ворог справді зараз сконцентрував там найбільше своїх сил, військової техніки та озброєння. Вони собі поставили завдання до кінця цього календарного року вийти на кордони Донеччини», – сказала Маляр.

17 жовтня Маляр говорила, що російське військове керівництво поставило перед окупантами завдання захопити Бахмут на Донеччині до кінця жовтня.

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За її словами, окупанти вже не можуть утримувати ту лінію фронту, яку вони початково зайняли, тому зараз вони вибирають певні ділянки, де можуть сконцентрувати максимум зусиль і де, як їм здається, найпростіше досягти мети.

Проте, підкреслила Маляр, українські захисники тримають фронт і завдають ворогові втрати, і армія РФ не може просуватися далі.

«Там було незначне просування, але українські війська витіснили ворога, і на сьогодні ворог намагається оточити місто, і у них теж це не виходить», – сказала Маляр.

До слова, триває 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.