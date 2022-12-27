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Путін встановив нову дату для окупації Донеччини

glavcom.ua
Путін встановив нову дату для окупації Донеччини
Армія Путіна не може просуватися далі
фото: Reuters

Рашисти поставили собі завдання до кінця цього календарного року вийти на кордони Донеччини

Найзапекліші бої продовжуються в районі Бахмута, і росіянам не вдається там просуватися, проте вони поставили собі мету вийти на кордони Донеччини до кінця року. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю на телемарафоні.

«Бахмут справді зараз є нашою східною фортецею, і ворог справді зараз сконцентрував там найбільше своїх сил, військової техніки та озброєння. Вони собі поставили завдання до кінця цього календарного року вийти на кордони Донеччини», – сказала Маляр.

17 жовтня Маляр говорила, що російське військове керівництво поставило перед окупантами завдання захопити Бахмут на Донеччині до кінця жовтня.

За її словами, окупанти вже не можуть утримувати ту лінію фронту, яку вони початково зайняли, тому зараз вони вибирають певні ділянки, де можуть сконцентрувати максимум зусиль і де, як їм здається, найпростіше досягти мети.

Проте, підкреслила Маляр, українські захисники тримають фронт і завдають ворогові втрати, і армія РФ не може просуватися далі.

«Там було незначне просування, але українські війська витіснили ворога, і на сьогодні ворог намагається оточити місто, і у них теж це не виходить», – сказала Маляр.

До слова, триває 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

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Теги: росія війна путін Донеччина Україна окупація Бахмут

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