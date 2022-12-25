Окупантам не вдається захопити Бахмут, втрачають тисячі своїх солдат – Гайдай
Окупанти втрачають тисячі солдат, але не полишають спроби захопити Бахмут
У Донецькій області російські окупанти втрачають «тисячі солдатів» у боях під Бахмутом. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
«Що стосується Бахмута, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоча й таке є, а більше символізм, який дуже любить кремлівський режим. Плюс ще «кадировці» і «вагнерівці» хочуть довести і показати бункерному діду, що вони на щось спроможні. Але поки вони там втрачають тисячі своїх солдатів, які там залишаються на все життя», – зазначив очільник області.
Гайдай наголосив, що попри величезні втрати, плани окупаційної влади не змінились. Вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Крім того, їм потрібна хоча б якась перемога, щоб по російському телебаченню показали «успіхи російської армії замість втрачених міст та територій».
Нагадаємо, що Інститут вивчення війни (ISW) зазначив сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута та припускає, що загарбники будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.
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