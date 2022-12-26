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Окупанти у пастці під Бахмутом, Іран знову погрожує Україні. Головне за 26 грудня

glavcom.ua
Окупанти у пастці під Бахмутом, Іран знову погрожує Україні. Головне за 26 грудня
Окупанти безуспішно намагаються наступати на Бахмутському напрямку
Фото з відкритих джерел

На російських військових аеродромах чергова «бавовна»

Окупанти під Бахмутом волають про допомогу, Іран знову погрожує Україні через заяву про безпілотники, Росія оголосила у розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева. Ці та інші важливі події 26 грудня традиційно зібрали у вечірню добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

Іран знову погрожує Україні через заяву про безпілотники

В Ірані вкотре заявили про непричетність до постачання дронів Росії для атак по Україні. Також Тегеран пригрозив відповідальністю через нещодавню заяву української сторони про необхідність арештів постачальників та знищення виробництв. Таку заяву зробив офіційний представник МЗС ісламської республіки Насер Канані Чафі.

Рятуйте, хто може. Террористи-вагнерівці звернулися до російської влади з-під Бахмута

У мережу потрапило відео з двома окупантами, які служать в ПВК «Вагнер». Загарбники вирішили записати звернення до начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. Свою промову вони почали нецензурною лайкою, показуючи, що Герасимов та Міноборони РФ зовсім не поважають в оточенні найманців.

«Нам воювати нічим. Там хлопці гинуть за нас, а ми сидимо і нічого зробити не можемо. Ми тут під Бахмутом, проти всієї української армії. Нам треба снаряди», – скаржаться «вагнерівці».

Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні

У результаті вибухів, що прогриміли у ніч на 26 грудня на аеродромі в російському Енгельсі, загинули троє військовослужбовців. У міноборони РФ поспішили звинуватити Україну. Міноборони РФ заявило, що ППО збило український безпілотник під час підльоту до аеродрому «Енгельс». Проте росіяни не дуже повірили у пояснення своє влади. У місцевих пабліках росіяни розкритикували пояснення міноборони. 

Росія оголосила у розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева

МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозева. Проти нього порушено справу «про поширення фейків про російські Збройні сили» (ст. 207.3 КК РФ), повідомили пропагандистські ЗМІ.

Негода охопить майже всю країну: прогноз погоди на 27 грудня

Завтра, 27 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов.  Зокрема, дощитиме, подекуди буде мокрий сніг та здійметься сильний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У Києві опади розпочнуться вже сьогодні ввечері – піде мокрий сніг.

Нагадаємо, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

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Теги: вибух росія окупанти Іран війна негода Бахмут аеродром Христо Грозев

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