Рада запровадила єдине поняття «тимчасово окупована територія»: для чого це потрібно
Парламент увів поняття «тимчасово окупована Росією територія України» для застосування єдиного підходу до всіх захоплених українських земель
Верховна Рада запровадила єдине поняття «тимчасово окупована Росією територія України». До нововведення в законі мовилось про тимчасово окупований Крим та Донбас. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Відповідне рішення (закон №7449) ухвалили 23 липня. Це потрібно для застосування єдиного підходу до всіх тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, незалежно від того, чи це Крим, Донецька або Луганська область.
У парламенті додали, що акт запроваджує зміни до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, відповідно до яких передбачається:
- застосування у статті 6 та 9 – 2 загального формулювання «тимчасово окупована Росією територія України» замість чинних «тимчасово окупована територія Автономній Республіці Крим та міста Севастополь» і «тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях»;
- сприяння в єдиному підході до всіх внутрішньо переміщених осіб, незалежно від території, на якій вони проживали та яка вважається тимчасово окупованою.
Нагадаємо, раніше уряд розповів, коли може відбутися всеукраїнський перепис населення.