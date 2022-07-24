Рада запровадила єдине поняття «тимчасово окупована територія»: для чого це потрібно

Верховна Рада запровадила єдине поняття «тимчасово окупована Росією територія України». До нововведення в законі мовилось про тимчасово окупований Крим та Донбас. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Відповідне рішення (закон №7449) ухвалили 23 липня. Це потрібно для застосування єдиного підходу до всіх тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, незалежно від того, чи це Крим, Донецька або Луганська область.

У парламенті додали, що акт запроваджує зміни до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, відповідно до яких передбачається: