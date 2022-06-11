Радник Банкової назвав цифру втрат ЗСУ на війні

У росіян – набагато більше вбитих і поранених

Загальні втрати України становлять до 10 тис. осіб – Арестович

Загальні втрати українських захисників становлять до 10 тис. осіб. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час вечірнього ефіру «Фейгін Live».

Арестович також зазначив, що втрати російської сторони набагато більші, ніж втрати українців.

«У нас і на початку конфлікту гинули 100 людей на добу в середньому, а у російської армії гинуло 1000 на добу перші 20-30 днів. Нині 200-300 не менше. Воно так і буде 1:5, 1:3, 1:6 коливатися», – пояснив Арестович.

Нагадаємо, на Заході порахували втрати РФ на війні: суттєво відрізняються від даних Генштабу.

Тим часом офіційна Москва ще в березні припинила підтверджувати втрати.

Також росіяни закидали скаргами Путіна: шукають зниклих родичів на війні з Україною.

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