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Радник Банкової розповів, на що готовий Захід, якщо РФ застосує ядерну зброю

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Радник Банкової розповів, на що готовий Захід, якщо РФ застосує ядерну зброю
Союзники мають план дій на випадок зростання агресії Кремля
фото з відкритих джерел

На думку Арестовича, «тільки дурень» може в поточній ситуації думати про застосування ядерної зброї 

Захід абсолютно не боїться застосування ядерної зброї Росією і готовий вступити у війну в цьому випадку. Таку оцінку дав радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

«За моїми відчуттями, Захід не боїться взагалі (застосування ядерної зброї Росією – ред.). Звичайно, ніхто не хоче такого сценарію. Вони не говорять і off the record, але вони вже давно вирішили, що буде», – зазначив він.

Арестович додав, що в такому випадку країни Заходу готові вступити у війну.

«Вони відкрито вступають у війну і показують, що до чого і як. Можливо, не у війну на території України, а доблесна американська авіація почне розносити бойові порядки. Тому тільки дурень може думати з ядерною зброєю», – сказав він. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден днями застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні.

Тим часом те, що Байден заговорив про ядерний удар – поганий знак для світу.

Як відомо, країна-терористка РФ не раз відверто погрожувала світові застосуванням ядерної зброї. Сам кремлівський диктатор заявляв, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана і що у ній не може бути переможців. Та ми пам'ятаємо його заяви про те, що РФ ні на кого нападати не збирається і не буде воювати з Україною, зроблені напередодні повномасштабного вторгнення. Довіряти словам рашистів не варто.

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Теги: авіація радник ядерна зброя Олексій Арестович

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