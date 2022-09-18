Радник Банкової розповів, на що готовий Захід, якщо РФ застосує ядерну зброю

На думку Арестовича, «тільки дурень» може в поточній ситуації думати про застосування ядерної зброї

Захід абсолютно не боїться застосування ядерної зброї Росією і готовий вступити у війну в цьому випадку. Таку оцінку дав радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

«За моїми відчуттями, Захід не боїться взагалі (застосування ядерної зброї Росією – ред.). Звичайно, ніхто не хоче такого сценарію. Вони не говорять і off the record, але вони вже давно вирішили, що буде», – зазначив він.

Арестович додав, що в такому випадку країни Заходу готові вступити у війну.

«Вони відкрито вступають у війну і показують, що до чого і як. Можливо, не у війну на території України, а доблесна американська авіація почне розносити бойові порядки. Тому тільки дурень може думати з ядерною зброєю», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден днями застеріг президента РФ Володимира Путіна від застосування хімічної або ядерної зброї в Україні.

Тим часом те, що Байден заговорив про ядерний удар – поганий знак для світу.

Як відомо, країна-терористка РФ не раз відверто погрожувала світові застосуванням ядерної зброї. Сам кремлівський диктатор заявляв, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана і що у ній не може бути переможців. Та ми пам'ятаємо його заяви про те, що РФ ні на кого нападати не збирається і не буде воювати з Україною, зроблені напередодні повномасштабного вторгнення. Довіряти словам рашистів не варто.