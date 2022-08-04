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Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю в Україні: думка Кучми

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 13:07 glavcom.ua
Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю в Україні: думка Кучми
Погрози ядерною зброєю – це завжди серйозно 
фото з відкритих джерел

Кремль може вдатися до ядерної валізки при загрозі політичним позиціям та стабільності режиму 

До стратегічної ядерної зброї держава може вдатися за наявності реальної загрози самому своєму існуванню, або ж у відповідь на вже завданий удар, як таку собі «відплату з того світу». Про це сказав другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю BBC.

«Погрози ядерною зброєю – це завжди серйозно. Можете повірити мені як людині, яка пів життя присвятила ракетним розробкам. Ядерна зброя – така річ, що все, що її стосується, це завжди серйозно. Думаю, ви мали на увазі не так серйозність, як реальність цих погроз. Стосовно конкретного прогнозу – я виключаю застосування російського стратегічного потенціалу. Не вірю у це абсолютно. До стратегічної ядерної зброї держава може вдатися лише або при наявності реальної загрози самому своєму існуванню, або ж у відповідь на вже завданий удар, як таку собі «відплату з того світу», – висловився Кучма.

На його думку, використати таку зброю Росія може проти США через особливості розміщення та націлювання міжконтинентальних ракет. 

«Але ж Путін, що б він не розказував, прекрасно знає, що США йому не загрожують та першими не вдарять. Застосування стратегічної ядерної зброї означає автоматичне отримання удару у відповідь та гарантовану загибель – є навіть такий термін у геополітиці «гарантоване взаємне знищення». Путін не самогубця», – висловився Кучма.

Водночас Кучма не виключає небезпеки застосування тактичної ядерної зброї проти України. Але в такому разі, як він наголосив, світу взагалі може не бути зовсім.

«Річ у тім, що без'ядерна Україна не здатна відповісти Росії адекватно. А саме відчуття безкарності вже більш ніж десять років є головним двигуном дій Путіна. Якщо стан речей на фронті буде загрожувати – ні, не існуванню чи безпеці Росії, а виключно політичним позиціям Путіна та стабільності його режиму, – то Кремль може застосувати тактичну ядерну зброю», – заявив Кучма. 

За його словами, у цьому контексті Україна не може зупинити Путіна. Але наші західні союзники можуть. 

«Я вже говорив, що превентивне оголошення санкцій могло стати чинником стримування Росії від вторгнення. Я впевнений, що чітке попередження Путіна з боку, наприклад, Сполучених Штатів, про військову відповідь на застосування ядерної зброї проти неядерної України також цілком здатне зупинити його. І я не виключаю, що по прямих каналах зв'язку таке попередження вже було зроблене. Тому що ставка аж надто висока», – підсумував Кучма. 

Сам же кремліський диктатор Путін днями заявив, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана і що у ній не може бути переможців.

Нагадаємо, Кучма розповів, в чому полягає фатальна помилка Путіна. 

Також Кучма вперше розповів, як зустрів війну.

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Теги: УДАР США ядерна зброя путін Леонід Кучма

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