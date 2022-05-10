Ядерна загроза: розвідка США назвала умову, коли Путін може піти на такий крок

Усі загрози ядерної війни, які зараз звучать на адресу Заходу, призначені для того, щоб цивілізований світ відмовився від поставок летальної зброї Україні

США вважає, що Росія вдається до шантажу

Російський диктатор Володимир Путін здатен віддати наказ про застосування ядерної зброї у разі, якщо його режим перебуватиме під загрозою. Про це заявила голова Національної розвідки США Евріл Хейнс.

«Ми, як і раніше, вважаємо, що президент Путін, ймовірно, санкціонує застосування ядерної зброї тільки в тому випадку, якщо він побачить реальну загрозу для російської держави або режиму», – наголосила Хейнс.

При цьому, за її даними, всі загрози ядерної війни, які зараз звучать на адресу Заходу, призначені для того, щоб цивілізований світ відмовився від поставок летальної зброї Україні.

«За такої високої напруженості завжди існує підвищена ймовірність прорахунків, ненавмисної ескалації, яку, сподіваємося, допоможе пом'якшити наша розвідка», – резюмувала вона.

Нагадаємо, ініціатива про винесення на Генеральну Асамблею ООН загроз Росії застосувати ядерну зброю заслуговує на серйозний розгляд. Про це заявив член Палати Лордів британського парламенту, екс-міністр закордонних справ Великої Британії Девід Оуен.