Ракета влучила в завод на Дніпропетровщині
У Дніпрі рашисти знищили нафтобазу
Увечері 30 березня окупанти обстріляли Дніпро та область
Сьогодні увечері окупанти завдали ракетного удару по Дніпру та Дніпропетровщині. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, ракета влучила в завод в Новомосковську.
«У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську – в один з заводів. Загиблих немає», – йдеться в повідомленні.
На місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Нагадаємо, окупанти ввечері 30 березня завдали ракетного удару по Дніпрі. Внаслідок цієї атаки у місті знищена нафтобаза.
Як повідомлялося, близько 20 години російські окупанти обстріляли Дніпро.
Напередодні окупанти завдали удари по Хмельниччині: губернатор розповів, які об’єкти постраждали.
Кілька днів тому російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині.
Також 28 березня ракетний удар на Волині стався крилатою ракетою, яка була випущена зі сторони Республіки Білорусь. Внаслідок цього згоріла нафтобаза.