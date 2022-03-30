Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру

Дніпро вже не вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обстрілюється окупантами

Очікується офіційне повідомлення про обстріл від військової адміністрації

Сьогодні, 30 березня, близько 20 години російські окупанти обстріляли Дніпро. Про це повідомив мер міста Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

«Схоже, що ракетний удар. Вже є розуміння, де й куди», - написав він.

Філатов закликав не оприлюднювати фото наслідків обстрілу.

Мер додав, що очікується офіційне повідомлення від військової адміністрації.

Як повідомлялося, 30 березня російські окупанти обстріляли фосфорними снарядами Мар’їнку.

Також російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

Крім того, уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі.

Водночас американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію. Раніше у Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.



