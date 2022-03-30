Удари по Хмельниччині: губернатор розповів, які об’єкти постраждали

Російські ракети прилетіли на три промислові об'єкти Хмельницької області. Кількість постраждалих та збитки уточнюються

В ніч з 29 на 30 березня російські окупанти завдали трьох ударів по території Хмельницької області

Наслідки ракетних ударів по об’єктах Хмельницької області уже локалізовані. Про це в Facebook розповів голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

За його словами, ворог уночі завдав по території Хмельницької області трьох ракетних ударів.

Про які конкретно об’єкти йдеться, Гамалій не уточнював, але зазначив, що усі цілі російських окупантів – це промислові споруди.

Пожежі, які виникли внаслідок обстрілу, уже локалізовані силами працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про постраждалих, які могли бути на цих промислових локаціях, зараз уточнюється, пояснив голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, що раніше про кілька ракетних ударів по самому Хмельницькому заявив міський голова обласного центру Олександр Симчишин.

За попередньою інформацією, ці удари були завдані з території Білорусі, фактично окупованої військами Російської Федерації.

А учора, 29 березня, російський агресор завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові, що розташований на північ від Хмельницького. Міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук констатував, що внаслідок цього удару були знищені усі наявні запаси паливно-мастильних матеріалів, зібрані як стратегічний запас.

Військовий аеродром у Старокостянтинові російські окупанти регулярно обстрілюють протягом усього повномасштабного вторгнення на територію України. Зокрема, обстріли цього об’єкту були зафіксовані уже 25 лютого, пізніше рашистські ракети прилетіли на старокостянтинівський аеродром 6 березня. Тоді поранення отримали троє осіб.