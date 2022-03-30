Евакуація 30 березня: скільки людей вдалося вивезти
Сьогодні працювало три «зелені коридори»
фото з відкритих джерел
Півтори тисячі українців виїхали у безпечні міста
30 березня спрацювати погоджені три гуманітарних коридори. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.
На власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1530 людей:
- 812 людей із Маріуполя
- 718 мешканців міст Запорізької області
Окупаційні війська РФ продовжили блокувати автобуси для евакуації та вантажівки з гумдопомогою у Василівці.
Напередодні вдалося евакуювати понад півтори тисячі українців
Нагадаємо, із пологового Маріуполя окупанти вивезли понад 70 породіль та лікарів – Денісова.
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