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    Події в Україні

    Евакуація 30 березня: скільки людей вдалося вивезти

    Сьогодні працювало три &laquo;зелені коридори&raquo; - Евакуація 30 березня: скільки людей вдалося вивезти
    Сьогодні працювало три «зелені коридори»
    фото з відкритих джерел

    Півтори тисячі українців виїхали у безпечні міста

    30 березня спрацювати погоджені три гуманітарних коридори. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

    На власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1530 людей:

    • 812 людей із Маріуполя
    • 718 мешканців міст Запорізької області

    Окупаційні війська РФ продовжили блокувати автобуси для евакуації та вантажівки з гумдопомогою у Василівці.

    Напередодні вдалося евакуювати понад півтори тисячі українців

    Нагадаємо, із пологового Маріуполя окупанти вивезли понад 70 породіль та лікарів – Денісова.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна вантажівки Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Евакуація 30 березня: скільки людей вдалося вивезти