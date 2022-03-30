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    Події в Україні

    На Луганщині загострення ситуації: є загиблі та поранені

    Окупанти гатять по житлових кварталах міст Луганщини - На Луганщині загострення ситуації: є загиблі та поранені
    Окупанти гатять по житлових кварталах міст Луганщини
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Двом пораненим дітям загрожує ампутація ніг

    30 березня на Луганщині спостерігається загострення ситуації, ворог із 6 години ранку масовано обстрілює житлові квартали області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Орки як почали масовано обстрілювати о 6-й ранку область, так і не спинялися. Сьогодні дісталося всім вільним містам. У Попасній - авіація, в Лисичанську - артилерія. Двоє загиблих, п‘ятеро поранені, 21 врятовано - народилися в сорочці», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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    На Луганщині загострення ситуації: є загиблі та поранені
    На Луганщині загострення ситуації: є загиблі та поранені
    На Луганщині загострення ситуації: є загиблі та поранені

    Двоє дітей у важкому стані перебувають у лікарні сусідньої області, малечі загрожує ампутація обох нижніх кінцівок. «Двоє діток, майже два і майже 8 років… лікарі будуть робити все можливе», - розповів Гайдай.

    Евакуація поки є, але вивозити людей стає все складніше.

    Як повідомлялося, у ніч на 30 березня російські окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Кремінну Луганської області. Вони наносили авіаційні та ракетні удари по районах Кремінної. Основні зусилля ворог зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне. Успіху не мав. Міста під українським прапором.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині загострення ситуації: є загиблі та поранені