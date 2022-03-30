На Луганщині загострення ситуації: є загиблі та поранені

Двом пораненим дітям загрожує ампутація ніг

30 березня на Луганщині спостерігається загострення ситуації, ворог із 6 години ранку масовано обстрілює житлові квартали області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Орки як почали масовано обстрілювати о 6-й ранку область, так і не спинялися. Сьогодні дісталося всім вільним містам. У Попасній - авіація, в Лисичанську - артилерія. Двоє загиблих, п‘ятеро поранені, 21 врятовано - народилися в сорочці», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Двоє дітей у важкому стані перебувають у лікарні сусідньої області, малечі загрожує ампутація обох нижніх кінцівок. «Двоє діток, майже два і майже 8 років… лікарі будуть робити все можливе», - розповів Гайдай.

Евакуація поки є, але вивозити людей стає все складніше.

Як повідомлялося, у ніч на 30 березня російські окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Кремінну Луганської області. Вони наносили авіаційні та ракетні удари по районах Кремінної. Основні зусилля ворог зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне. Успіху не мав. Міста під українським прапором.