Ракетна атака на Слов'янськ: рятувальники з-під завалів вилучили тіло людини (фото, відео)

Рашисти завдали ракетного удару по триповерховому житловому будинку

У Слов'янську, який піддався потужному обстрілу сьогодні зранку, під час розбору завалів житлового будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначимо, що зранку рашисти завдали ракетного удару по триповерховому житловому будинку у Слов'янську, він був частково зруйнований. «О 06:35 особовий склад шостої ДПРЗ приступив до проведення аварійно-рятувальних робіт.

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▫️Станом на 14:00 на місці розбору завалу рятувальниками виявлено тіло чоловіка (анкетні дані встановлюються)», – йдеться у повідомленні.

До розбору завалів залучено 38 людей та вісім одиниць техніки.

Як повідомлялося, російські загарбники сьогодні вкотре вдарили по Слов’янську на Донеччині. Повідомлялося, що під завалами будинків можуть бути люди. Нагадаємо, вчора, 6 вересня, ракетним ударом рашисти знищили вщент уже 29-ту школу у Донецькій області.