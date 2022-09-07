Рашисти вдарили по Слов’янську: під завалами можуть бути люди (фото)

У житловому будинку «склався» під'їзд

Російські загарбники сьогодні вкотре вдарили по Слов’янську на Донеччині. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

«У нас знову недобрий ранок. Два влучення. Черевківка, 4-та школа», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, на вул. Торська, 43 у будинку «склався» під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома.

«Від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам. Бережіть себе», – додав міський голова.

8 фото На весь екран















Нагадаємо, вчора, 6 вересня, ракетним ударом рашисти знищили вщент уже 29-ту школу у Донецькій області.

До слова, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.