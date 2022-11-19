Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки

Ворожі ракети пошкодили трубопроводи централізованого опалення, які подавали тепло у 123 багатоповерхівки

Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тис. абонентів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання – 23:00 сьогоднішнього дня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їх терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи», – додав Старух.

Як відомо, ввечері 18 листопада Запоріжжя зазнало ракетної атаки зі сторони російських окупантів. Снаряд влучив у промисловий об'єкт, на якому перебували цивільні.

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.