Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Приліт у Кривому Розі: ракета понівечила житлові будинки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Приліт у Кривому Розі: ракета понівечила житлові будинки
На місці удару працюють усі служби
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Одна людина загинула, одна поранена

Росія увечері 14 січня атакувала Кривий Ріг. Ракета понівечила житлові будинки. Одна людина загинула, одна поранена. На місці удару працюють усі служби. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Як відомо, 14 січня держава-терористка Росія здійснила черговий ракетний обстріл українських міст і сіл. Тривога в Україні тривала понад дві години: ворог тероризував ракетами мирних українців, цілився в об’єкти критичної інфраструктури.  

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, зранку 14 січня зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. «Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, – по об’єктах критичної інфраструктури України», – повідомив Залужний.

У Дніпрі російські терористи поцілили у житловий будинок. Двоє загиблих, 27 поранених, серед них шестеро дітей. «Усі у лікарні», – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Читайте також: Рятувальники ліквідували наслідки ранкової атаки на столицю
Теги: росія ворог столиця ракета Валентин Резніченко будинок Telegram рятувальники держава обстріл Кривий Ріг тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітники ДТЕК цілодобово працюють, аби в домівках українців було світло
За добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 25 тисяч родин на Донетчині на Дніпропетровщині
12 сiчня, 14:53
Над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник-розвідник
Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник-розвідник
8 сiчня, 14:49
Росіяни влучили у багатоповерхівку Дніпра
Атака на Дніпро: Філатов повідомив про ситуацію у місті
Сьогодні, 17:16

Події в Україні

Ракетний удар 14 січня: Зеленський розповів, де найскладніше з електрикою
Ракетний удар 14 січня: Зеленський розповів, де найскладніше з електрикою
Нам вдалося посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України – Зеленський
Нам вдалося посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України – Зеленський
Ракетний обстріл багатоповерхівки у Дніпрі: вже 60 поранених
Ракетний обстріл багатоповерхівки у Дніпрі: вже 60 поранених
Окупанти зруйнували один із енергоблоків ТЕС, ситуація складна
Окупанти зруйнували один із енергоблоків ТЕС, ситуація складна
«Закінчиш, як Геббельс»: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова (відео)
«Закінчиш, як Геббельс»: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова (відео)
«Знайдемо всіх причетних до цього терору»: Зеленський відреагував на удари по Дніпру
«Знайдемо всіх причетних до цього терору»: Зеленський відреагував на удари по Дніпру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
70K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
66K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
58K
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
42K
Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети
37K
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту