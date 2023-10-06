Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Харкову: щонайменше 25 поранених (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Харкову: щонайменше 25 поранених (фото)
Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі
фото: Харківська обласна прокуратура

Рашисти вдарили по Харкову двома балістичними ракетами «Іскандер-М»

У Харкові різко зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу центру міста цього ранку. На даний момент відомо вже про 25 поранених. Про це повідомив очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Також є загиблий – 10-річний хлопчик.

Окупанти здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, і удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

Вибухи в місті пролунали близько 6:46, і одразу після цього в області було оголошено повітряну тривогу.

8 фото
На весь екран
фото: Харківська обласна прокуратура

Попередньо по Харкову рашисти вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. 

Теги: Харків війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову
Теракти на Харківщині та атака Одещини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:11
Рятувальники розбирають завали після ракетного удару у Харкові
Удар по Харкову: чому не було оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 09:26
Під завалами будинку в Харкові загинув хлопчик, серед постраждалих 11-місячна дитина
Під завалами будинку в Харкові загинув хлопчик, серед постраждалих 11-місячна дитина
Сьогодні, 08:56

Події в Україні

Ранкова атака на Харків: Зеленський показав жахливі наслідки (відео)
Ранкова атака на Харків: Зеленський показав жахливі наслідки (відео)
Українка потрапила до реанімації після того, як випила напій у кафе: всі деталі
Українка потрапила до реанімації після того, як випила напій у кафе: всі деталі
Окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові – прокуратура
Окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові – прокуратура
Ракетний удар по Харкову: щонайменше 25 поранених (фото)
Ракетний удар по Харкову: щонайменше 25 поранених (фото)
Через атаку дронів тимчасово не працює пункт пропуску на кордоні з Румунією
Через атаку дронів тимчасово не працює пункт пропуску на кордоні з Румунією
Теракти на Харківщині та атака Одещини: яка ситуація в регіонах
Теракти на Харківщині та атака Одещини: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Нардеп Дубінський відмовився отримати повістку
17K
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
15K
Винуватиця резонансної ДТП Зайцева відмовилася звільнятись із в'язниці: озвучено причину
13K
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
9779
Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців
8725
Відставка уряду – справа вирішена

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту