Ракетний удар по Харкову: щонайменше 25 поранених (фото)

Рашисти вдарили по Харкову двома балістичними ракетами «Іскандер-М»

У Харкові різко зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу центру міста цього ранку. На даний момент відомо вже про 25 поранених. Про це повідомив очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

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Також є загиблий – 10-річний хлопчик.

Окупанти здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, і удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

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Вибухи в місті пролунали близько 6:46, і одразу після цього в області було оголошено повітряну тривогу.

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фото: Харківська обласна прокуратура

Попередньо по Харкову рашисти вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

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Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.