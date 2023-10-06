Під завалами будинку в Харкові загинув хлопчик, серед постраждалих 11-місячна дитина

Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі

Російські терористи зранку атакували Харків. Внаслідок удару «Іскандером» загинула дитина. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль – мертвою. Співчуття батькам і рідним», – йдеться в повідомленні.

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, під завалами був хлопчик 10 років, якого врятувати не вдалося. Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина.

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Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.