Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під завалами будинку в Харкові загинув хлопчик, серед постраждалих 11-місячна дитина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Під завалами будинку в Харкові загинув хлопчик, серед постраждалих 11-місячна дитина
фото: скрін із відео

Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі

Російські терористи зранку атакували Харків. Внаслідок удару «Іскандером» загинула дитина. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль – мертвою. Співчуття батькам і рідним», – йдеться в повідомленні.

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, під завалами був хлопчик 10 років, якого врятувати не вдалося. Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. 

Теги: окупанти війна Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото)
Вчора, 20:42
Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Вибухи у Харкові прогриміли після 6 години ранку
Декілька влучань і поранені: перші деталі удару по Харкову
Сьогодні, 07:45

Події в Україні

Росія скидає авіабомби в район «зернового коридору»
Росія скидає авіабомби в район «зернового коридору»
Телефони розриваються – а людей вже немає. Історії тих, чиї родичі загинули в Грозі
Телефони розриваються – а людей вже немає. Історії тих, чиї родичі загинули в Грозі
Під завалами будинку в Харкові загинув хлопчик, серед постраждалих 11-місячна дитина
Під завалами будинку в Харкові загинув хлопчик, серед постраждалих 11-місячна дитина
Після удару по селу Гроза Воллес звернувся до Німеччини
Після удару по селу Гроза Воллес звернувся до Німеччини
Порушення закону про мову: стало відомо, скільки скарг отримав мовний омбудсмен
Порушення закону про мову: стало відомо, скільки скарг отримав мовний омбудсмен
Декілька влучань і поранені: перші деталі удару по Харкову
Декілька влучань і поранені: перші деталі удару по Харкову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Нардеп Дубінський відмовився отримати повістку
15K
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
14K
Винуватиця резонансної ДТП Зайцева відмовилася звільнятись із в'язниці: озвучено причину
13K
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це
12K
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
9714
«Культ насолоди». Що відомо про скандальний ресторан «Бохо», який порушує закон (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту