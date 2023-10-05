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Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід
фото: МВС

29 із 49 загиблих осіб вже ідентифіковано

Російські терористи вдарили по магазину-кафе у селі Гроза на Харківщині у момент, коли там проходив поминальний обід. Саме тому в місці зібралась така велика кількість людей. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону. 

Окупанти влучили в кафе о 13:25.

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Станом на 15:59 відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, та семеро поранених. Інформація уточнюється.

Всі профільні служби працюють на місці.

Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід фото 1
Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід фото 2

У селі Гроза проживало більше 300 людей.

За даними МВС, під руїнами зруйнованих вщент магазину і кафе ще можуть бути люди, тож рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці продовжують розбирати завали.

29 осіб з 49 загиблих ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії.

Пошуково-рятувальна операція триває.

До слова, триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Теги: Харківщина окупанти війна

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