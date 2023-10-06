Теракти на Харківщині та атака Одещини: яка ситуація в регіонах

У Харкові загинув 10-річний хлопчик

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Черкащина

За попередньою інформацією, уночі наші оборонці знищили в небі над Черкаським районом сім «Шахедів» противника. Минулось без потерпілих і значних руйнацій інфраструктури. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (54 вибухи). Ворог стріляв із мінометів, АГС, ствольної артилерії. Вогонь рашисти відкривали по Чернігівському, Новгород-Сіверському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська громади. У Дружбівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади. Середино-Будська громада: ворог вдарив з РСЗВ «Град» (вісім вибухів) та мінометів (22 вибухи). Внаслідок обстрілу одна людина загинула, одна – поранена. Пошкоджено автомобіль, зруйновано два приватних житлових будинки.

Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки, приміщення «Укрпошти».

Дніпропетровщина

Вночі окупанти цілили по Марганецькій громаді Нікопольського району. Спрямували туди більш ніж півдесятка артилерійських снарядів. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, знищене легкове авто, понівечена лінія електропередач. Люди не постраждали. Під ранок наші захисники збили над областю ворожий БпЛА. Вчора вдень росіяни знову атакували Нікопольщину. Під час артилерійського обстрілу Нікополя постраждала 64-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Терористи також поцілили двома дронами-камікадзе по Марганецькій громаді. На щастя, люди цілі.

Запорізька область

Минулої доби рашисти вели вогонь по 23 населених пунктах області, зафіксовано 156 ударів. 131 артобстріл прийшовся по території Новояковлівки, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст та сіл. Ворог здійснив 11 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Малої Токмачки й Роботиного, дев'ять БПЛА-атак Роботиного, Новодарівки та Новоандріївки, а також авіаційні удари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці й Новоданилівці. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

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Харківщина

Сьогодні зранку ворог завдав удару м. Харків. Є два влучання у Київському та Основ'янському районах міста, попередньо ракетами типу «Іскандер». Одна з ракет влучила у проїзджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Ще одна ракета влучила у триповерховий житловий будинок, сталася пожежа. Попередньо, постраждали дев'ятеро людей, в тому числі 11-місячна дитина. Медики надають їм допомогу. На місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали. Загинув 10-річний хлопчик.

Вночі ворог завдав удару БПЛА типу «Шахед» по с. Піски-Радківські Ізюмського району. Пошкоджена складська будівля та спецтехніка, сталася пожежа.

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Баранівка Богодухівського району та Гатище Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки та Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та інші. Вчора внаслідок ракетного удару по с. Гроза Куп'янського району, загинула 51 людина, шестеро людей отримали поранення. Внаслідок обстрілу м. Купянськ пізно ввечері пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Всього за добу по області: 51 загиблий, 15 поранених.

Луганщина

Росіяни продовжують штурмувати територію поблизу Макіївки. Сили оборони відбили там ще чотири атаки ворога. Противник завдав авіаційних та артилерійських ударів неподалік Білогорівки та Невського. За добу противник здійснив 142 обстріли (546 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – 10 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, с.Іванопілля, с.Дружба, с.Маркове, с.Зоряне, смт Курахівка, смт Курдюмівка, с.Плещіївка, с.Новомихайлівка. Пошкоджено об’єктів 18 житлових будинків (з них один – багатоквартирний), три господарські споруди, ЛЕП, школа.

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На Донеччинаі за добу: двоє поранених.

Миколаївщина

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Вчора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора внаслідок ворожої атаки в Радсадівській громаді сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Одещина

Упродовж трьох з половиною годин тривала повітряна тривога на Одещині через атаку російських терористів ударними безпілотниками. Працювали сили протиповітряної оборони: три БпЛА типу Shahed-131/136 вдалось знищити. Ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, зайнялися дев'ять вантажівок. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 78 обстрілів (330 снарядів), з них по м. Херсон – сім обстрілів (27 снарядів). Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області; медичний заклад у Бериславі; соціально – медичну установу у Херсонському районі. У Золотій Балці руйнувань зазнали нежитлові та допоміжні споруди. Також окупанти вдарили й по Кізомису, через що знищили оселю. На щастя, через ці обстріли постраждалих немає. Вчора зранку ворог з артилерії вдарив по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали двоє людей. Загиблі – це 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева.

У момент ворожого артилерійського удару вони знаходилися у дворі будинку. Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук та ніг. Потерпілому медичну допомогу надали на місці. Внаслідок ворожих обстрілів Білозерки уламками ворожих снарядів пошкоджено приватні будинки. Ворог наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав. Зафіксовані влучання двох авіабомб у будівлю лікарні. Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково.

Також ворожим вогнем пошкоджено два автомобілі станції швидкої медичної допомоги. Постраждали двоє медпрацівників – 39-річний фельдшер та 60-річний водій. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Їм надається допомога.

Три авіабомби влучили у два багатоквартирні будинки (руйнацій різного ступеня зазнали помешкання громадян) та приміщення непрацюючої котельної. У Бериславському районі, поблизу с.Нововознесенське Нововоронцовської територіальної громади під час виконання робіт в полі чоловік здійснив наїзд на невідомий вибухонебезпечний предмет, внаслідок детонації якого отримав поранення. Всього за добу через російську агресію дві людини загинули, ще четверо дістали поранення.

Триває 590-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.