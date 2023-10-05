Окупанти вбили в селі Гроза сьогодні 15% жителів

Станом на 17:34 відомо про 50 загиблих, у тому числі одна дитина

Сьогоднішній удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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«Сьогодні російські вбивці обстріляли магазин-кафе, в якому знаходилося близько 60 людей, у тому числі діти. Жодного військового не було!! Ракета окупантів влучила в приміщення, де поминали похованого мешканця села», – йдеться в повідомленні.

Станом на 17:34 відомо про 50 загиблих, у тому числі одна дитина і семеро поранених, з яких також одна дитина.

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«Жодного військового, всі місцеві мешканці села, в якому до цього дня проживало 330 людей!», – кажуть в поліції.

Раніше повідомлялося, що удар по кафе на Харківщині міг коригувати місцевий житель.

Поліція, рятувальники та медики розчищають завали та рятують поранених. Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та документують наслідки.

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29 осіб з 49 загиблих вже ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії.

Нагадаємо, що під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

До слова, триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.