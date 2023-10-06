Удар по Харкову: чому не було оголошено повітряну тривогу

Окупанти підступно вдарили по Харкову ракетою

Під час ранкової ворожої ракетної атаки по Харкову повітряна тривога прозвучала вже після вибухів. Російські загарбники для обстрілу міста могли застосувати тип озброєння, який українські захисники поки що не можуть своєчасно виявляти. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Полковник зазначив, що противник застосовував ракетне озброєння, проте його точний тип ще належить встановити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Треба дочекатися, коли побачать уламки. Попередньо скажемо так, що ракети йшли по балістичній траєкторії. Це може бути той тип озброєння, який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти», – сказав він.

Ігнат додав, що Повітряні сили ЗСУ користуються даними, які надають українській стороні партнери, даними розвідки, коли є така інформація, і «безумовно оголошується ракетна небезпека».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тобто повітряна тривога - загроза застосування балістичного озброєння. Але наголошую, що інколи ворогу вдається робити це приховано. І тоді тривога приходить разом із вибухами. Тут нічого не вдієш», – розповів полковник.

Також він зазначив, що ситуація схожа на удари з реактивною артилерією - теж «летить лічені секунди». Крім того, представник Повітряних сил зазначив, що за вчорашнього ворожого удару по селу Гроза російські військові також застосовували балістичне озброєння, і час від оголошення повітряної тривоги до самого удару становив близько 10 хвилин.

«Балістика ж може летіти як з невеликої відстані, так і з дальньої. Була інформація про те, що можливий удар з Воронезької області. Тому балістика – це небагато часу», – сказав він.

Нагадаємо, російські терористи зранку атакували Харків. Внаслідок удару «Іскандером» загинула дитина. За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, під завалами був хлопчик 10 років, якого врятувати не вдалося. Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.