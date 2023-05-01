Першотравневий російський терор: скільки ракет знищили українські ППО

Російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації

У ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено українськими ППО. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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«Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555», – розповів він.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 15!» – додав Залужний.

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Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 1 травня, російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Україну. Через це було оголошено масштабну повітряну тривогу, що тривала майже три години.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.