Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Першотравневий російський терор: скільки ракет знищили українські ППО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Першотравневий російський терор: скільки ракет знищили українські ППО
РФ випустила по Україні 18 ракет
фото з відкритих джерел

Російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації

У ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено українськими ППО. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555», – розповів він.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 15!» – додав Залужний.

Першотравневий російський терор: скільки ракет знищили українські ППО фото 1

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 1 травня, російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Україну. Через це було оголошено масштабну повітряну тривогу, що тривала майже три години.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.

Теги: росія ЗСУ війна Україна ракета Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог здійснив запуск ракет з акваторії Каспійського моря
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46
Загарбник здійснив пуск ракет з акваторії Каспійського моря
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
Обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
Сьогодні, 06:50

Події в Україні

Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі
Росія не готова до контрнаступу України. CNN назвало причини
Росія не готова до контрнаступу України. CNN назвало причини
ОК «Південь» покарало воєнкома з Одеси, який володіє «Мерседесом» і віллою в Іспанії: деталі
ОК «Південь» покарало воєнкома з Одеси, який володіє «Мерседесом» і віллою в Іспанії: деталі
Ракетний удар по Павлограду: 25 постраждалих, масштабні руйнування (фото)
Ракетний удар по Павлограду: 25 постраждалих, масштабні руйнування (фото)
Першотравневий російський терор: скільки ракет знищили українські ППО
Першотравневий російський терор: скільки ракет знищили українські ППО
До Бердянська прибули сотні завербованих «Вагнером» в’язнів
До Бердянська прибули сотні завербованих «Вагнером» в’язнів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7198
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
5402
Село, в якому сидить під арештом митрополит Павло, готується перейти в Українську церкву
5330
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
5330
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
4956
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
4711
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки

Новини

Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46
Нічна ракетна атака на Україну: в Києві та області працювало ППО
Сьогодні, 05:50
Мер Харкова сказав, скільки коштів потрібно для відновлення міста
Сьогодні, 04:14
Над Бєлгородським районом РФ спацювала система ППО: що сталося
Сьогодні, 02:50

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту