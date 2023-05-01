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Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Загарбник здійснив пуск ракет з акваторії Каспійського моря
фото з відкритих джерел

Окупанти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами

Ворог здійснив масовану ракетну атаку на Україну. Окупанти атакували Павлоград на Дніпропетровщині. У той же час у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Між тим, у Бєлгородському районі РФ працювала протиповітряна оборона. Крім цього, президент Туреччини заявив про успішну ліквідацію лідера ІДІЛ.

«Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі 1 травня, щоб ви були в курсі головних подій. 

Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години

У ніч проти понеділка, 1 травня, російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку по території України. Через це було оголошено повітряну тривогу, що тривала майже три години. 

Окупанти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені, дані уточнюються. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За оперативними зведеннями, на зараз жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та доповнюється.

У Павлограді пролунали вибухи

Тривога була оголошена о 21:30, а через деякий час мешканці регіону повідомили про вибухи у Дніпропетровській області. 

У Павлограді на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Мешканці міста діляться у соцмережах наслідками «прильотів» у своїх квартирах.

В окупованому Бердянську пролунали вибухи: зафіксовано «приліт» по аеропорту

Вибухи у тимчасово окупованому Бердянську могли пролунати внаслідок «прильоту» у місцевий аеропорт. На території аеропорту знаходилося багато російських військових.  Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, ці два вибухи було чутно в Урзуфі, Мангуші, Агробазі, Касьянівці та Бердянську.

«Попередньо – аеропорт Бердянска прильот. Уточнюємо», – написав він.

«Окупанти теж підтверджують влучання. Прилетіло в аеропорт, де було дуже багато російських військових та їх БК», – додав радник мера пізніше. 

Над Бєлгородським районом РФ спацювала система ППО: що сталося

У Бєлгороді очевидці повідомили про «роботу ППО». Про це йшлося у місцевих соціальних мережах.

Також там розповіли про проблеми із електропостачаннм у деяких районах Бєлгорода.

«Над Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі», –  повідомили представники влади.

Пізніше йшлося про те, що «безпілотник ЗСУ» нібито був збитий під Бєлгородом у результаті «роботи ППО».

Ердоган заявив про ліквідацію в Сирії лідера ІДІЛ

Спецоперацію, внаслідок якої загинув лідер «Ісламської держави», було проведено Національною розвідувальною організацією Туреччини.

Увечері в неділю, 30 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що лідер «Ісламської держави» Абу Хамза аль-Курейші був «нейтралізований» під час точкового удару, проведеного турецькою розвідкою.

Операція відбулася на початку цих вихідних у Джиндіресі, місті на півночі Сирії, приблизно за 7 кілометрів від турецького кордону. Інших подробиць поки невідомо.

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Теги: окупанти аеропорт безпілотник ракета ворог тривога

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