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В Україні оголошено сигнал повітряної тривоги (оновлено)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В Україні оголошено сигнал повітряної тривоги (оновлено)
Повітряна тривога оголошена в Києві та в низці регіонів України
фото glavcom.ua

Повідомляється про пуски ракет з акваторії Каспійського моря

Станом на 03:42 у столиці України та більшості регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За повідомленням моніторингових груп у Telegram було здійснено пуски ракет з акваторії Каспійського моря.

Станом на 03:52 повітряна тривога поширилася майже по всій території України

Близько 04:15 сигнал повіиряної тривоги пролунав по всій території України.

Як повідомлялося раніше, близько 22:00 год 30 квітня сигнал повітряної тривоги лунав у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та А.Р. Крим.

У російському і білоруському небі перебувало щонайменше 14 Ту-95.

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Теги: тривога ракета Україна

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