У Маріуполі загинула психологиня «Азову»

Наталія Луговська до останнього була з побратимами

Кілька років тому на фронті куля снайпера обірвала життя сина Луговської – Юрія

Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що на «Азовсталі» в Маріуполі загинула психологиня азовців Наталія Луговська. Вона вирішила до останнього залишитись з бійцями. Наталія вже втратила на фронті сина – ще у 2018 році і після цього одягнула військову форму сама. Про це повідомила Червоноградська міська рада.

Родом Наталія Луговська з Львівської області. Раніше працювала психологинею у центрі для бійців АТО.

2018 рік став трагічним для родини Наталії. Її син, який служив в полку «Азов», Юрій «Баррет» Луговський загинув. Хлопцеві було 23 роки. Вже після цієї втрати психологиня доєдналась до синового полку.

«Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалася з воїнами на «Азовсталі»… Світла пам'ять та вічна слава», – повідомили у Червоноградській міській раді.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, всю ніч на «Азовсталі» тривали запеклі бої. Російські окупанти постійно пробують штурмувати металокомбінат. Цілу ніч тривають обстріли, для коригування цілей вороги використовують дрони.

Нагадаємо, напередодні «Азов» вийшов на зв'язок: термінове звернення (відео).

Раніше ворог прорвався на «Азовсталь». Йдуть важкі бої – ЗМІ.

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