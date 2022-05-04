«Азов» вийшов на зв'язок: термінове звернення (відео)

Ситуація украй складна, противник прорвався на територію заводу

Уже другий день як противник прорвався на територію заводу «Азовсталь», ідуть важкі кровопролитні бої. Про це у своєму зверненні повідомив командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко.

«Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають нелюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують. Ситуація украй складна, але, не зважаючи ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону», – сказав Прокопенко.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що росіяни намагаються штурмувати «Азовсталь» у Маріуполі. Однак успіху в них немає.

Також повідомлялося, що ворог прорвався на «Азовсталь». Йдуть важкі бої. Окупати другий день штурмують завод, у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

Як повідомлялося, російські війська 3 травня пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі. Перед атакою окупанти посилено обстрілювали територію заводу

Нагадаємо, 1 травня рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.