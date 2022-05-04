Ворог прорвався на «Азовсталь». Йдуть важкі бої – ЗМІ

Зв'язку з українськими бійцями наразі немає

Російські загарбники прорвалися на завод «Азовсталь» у Маріуполі. Про це повідомляє видання «Українська правда».

За повідомленням видання, окупати другий день штурмують завод, у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

Зокрема зазначається, що штурм почався у вівторок ввечері, після другого етапу евакуації мирних жителів із заводу. У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.

Зв'язку з українськими бійцями наразі немає.

Як повідомлялося, російські війська 3 травня пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі. Перед атакою окупанти посилено обстрілювали територію заводу

Нагадаємо, 1 травня рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.