Ворог прорвався на «Азовсталь». Йдуть важкі бої – ЗМІ
Зв'язку з українськими бійцями наразі немає
Російські загарбники прорвалися на завод «Азовсталь» у Маріуполі. Про це повідомляє видання «Українська правда».
За повідомленням видання, окупати другий день штурмують завод, у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.
Зокрема зазначається, що штурм почався у вівторок ввечері, після другого етапу евакуації мирних жителів із заводу. У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.
Зв'язку з українськими бійцями наразі немає.
Як повідомлялося, російські війська 3 травня пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі. Перед атакою окупанти посилено обстрілювали територію заводу
Нагадаємо, 1 травня рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.
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