Міноборони РФ похвалилося, що окупанти «взяли» в Україні село із трьох хат

У Суровцівці, що на Луганщині, 2001 року жили 8 людей

Міністерство оборони Російської Федерації відрапортувало, що угрупованню «ЛНР» вдалося взяти під контроль село Суровцівку. Про це повідомляє зазначив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Усе б нічого, зазначає Тука, однак у селі лише три будинки, в яких взагалі не факт, що хтось живе. За переписом 2001 року – населення 8 осіб.

«Складна була операція, гадаю», – іронізує Георгій Тука. Та додає: «Хотіли взяти Київ за два дні, але взяли за два тижні Суровцівку. Ідіоти».

Раніше бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили підрозділ росармії, що складався з військових із Дагестана й Чечні.

Загалом, з початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових. Також ліквідовано та виведено з ладу 1165 бойових броньованих машин ворога, 558 автомобільної техніки, 353 танка, 125 артилерійських систем, 83 гелікоптера, 57 літаків.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.