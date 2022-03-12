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    Події в Україні

    Пентагон вважає, що РФ спробує просуватися на захід України

    Ворог хоче позбавити українців злітно-посадкових смуг у регіоні - Пентагон вважає, що РФ спробує просуватися на захід України
    Ворог хоче позбавити українців злітно-посадкових смуг у регіоні
    фото: ДСНС

    Відомство не виключає можливості, що окупанти завдадуть ударів по західних областях

    У Пентагоні вважають, що обстріли аеродромів у західних областях можуть говорити про те, що Росія може заглибитися на Захід. Про це йшлося на брифінгу прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

    У Кірбі запитали, чи передбачається розширення військових дій Росії на захід України – у зв'язку з авіаударами по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську. Представник Пентагону відповів: так.

    Далі він уточнив, що важко з великою впевненістю дізнатися, що роблять росіяни. З початку агресії не те щоб не було авіаударів по Західній Україні. А тепер отримали відразу кілька в один день.
    У перший день війни Росії проти України окупанти завдали три авіаудари по військових частинах в західних областях.

    «Що це означає, що це віщує, куди росіяни йдуть з цим, ми толком не знаємо. Ми вважаємо, що метою були аеродроми. Так що з військової точки зору в цьому можна побачити певний логічний сенс. Позбавити українців можливості використовувати деякі злітно-посадочні смуги в західній частині країни», – вважає Кірбі.

    Він додав, що поки складно вгадати в цих авіаударах якусь велику ціль або якусь стратегію. Тим більше, що основна бойова міць знаходиться на сході.

    «У нас немає точки вильоту і типу боєприпасів. Самі росіяни визнали, що використовують високоточну зброю великої дальності», – зазначив представник Пентагону.

    Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали ударів крилатими ракетами по Луцьку, Дніпру, Франківську.

    Унаслідок нападу аеродром Луцька повністю знищений, а в Івано-Франківську мер каже про загрозу нового удару.

    Як відомо, Пентагон не бачить ознак присутності білоруського війська в Україні.

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    Теги: Росія окупанти Пентагон
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    Пентагон вважає, що РФ спробує просуватися на захід України