Пентагон вважає, що РФ спробує просуватися на захід України

Відомство не виключає можливості, що окупанти завдадуть ударів по західних областях

У Пентагоні вважають, що обстріли аеродромів у західних областях можуть говорити про те, що Росія може заглибитися на Захід. Про це йшлося на брифінгу прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

У Кірбі запитали, чи передбачається розширення військових дій Росії на захід України – у зв'язку з авіаударами по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську. Представник Пентагону відповів: так.

Далі він уточнив, що важко з великою впевненістю дізнатися, що роблять росіяни. З початку агресії не те щоб не було авіаударів по Західній Україні. А тепер отримали відразу кілька в один день.

У перший день війни Росії проти України окупанти завдали три авіаудари по військових частинах в західних областях.

«Що це означає, що це віщує, куди росіяни йдуть з цим, ми толком не знаємо. Ми вважаємо, що метою були аеродроми. Так що з військової точки зору в цьому можна побачити певний логічний сенс. Позбавити українців можливості використовувати деякі злітно-посадочні смуги в західній частині країни», – вважає Кірбі.

Він додав, що поки складно вгадати в цих авіаударах якусь велику ціль або якусь стратегію. Тим більше, що основна бойова міць знаходиться на сході.

«У нас немає точки вильоту і типу боєприпасів. Самі росіяни визнали, що використовують високоточну зброю великої дальності», – зазначив представник Пентагону.

Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали ударів крилатими ракетами по Луцьку, Дніпру, Франківську.

Унаслідок нападу аеродром Луцька повністю знищений, а в Івано-Франківську мер каже про загрозу нового удару.

Як відомо, Пентагон не бачить ознак присутності білоруського війська в Україні.

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