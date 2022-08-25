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Рашисти атакували Донеччину «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти атакували Донеччину «Градами» та «Ураганами»: є загиблі (фото)
Ворог обстріляв 12 населених пунктів Донеччини
Нацполіція

Російські загарбники пошкодили 15 житлових будинків

Окупанти за минулу добу 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Російська армія вдарила по 12 населених пунктах – містах Авдіївка, Бахмут, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Часів Яр, селах Максимільянівка, Новоочеретувате, Диліївка, Миколаївка, Трудове, Маркове, Первомайське, Новодмитрівка. Ворог атакував ракетами, артилерією, РСЗВ «Град» і «Ураган», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційні війська зруйнували та пошкодили 20  цивільних об’єктів – 15 житлових будинків, дитячий садочок, господарчі приміщення, садове товариство.

«Сьогодні зранку, близько 4:00, росіяни завдали черговий удар по Слов’янську. Загарбники направили на місто ракети із ЗРК «С-300». Руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – додають в поліції.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.

 

Теги: окупанти Донеччина війна в Україні

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