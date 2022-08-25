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Удар по Чаплиному. Росія зробила цинічну заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Чаплиному. Росія зробила цинічну заяву
Ракетний удар забрав життя 25 людей
фото з соцмереж

Загарбники стверджують, що внаслідок удару по потягу загинули 200 військових ЗСУ

Окупанти заявили, що ракетним ударом по селі Чаплине нібито знищили понад 200 бійців Збройних сил України та 10 одиниць військової техніки. Про це заявили під час брифінгу міноборони РФ, передають рашистські ЗМІ.

«Внаслідок прямого влучення ракети «Іскандер» по військовому ешелону на залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині знищено понад 200 військовослужбовців резерву ЗСУ та 10 одиниць військової техніки, які прямували до зони бойових дій на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, міноборони РФ повідомило про удар по українському аеродрому у Миргороді. Там заявляють, що нібито уражено п'ять бойових літаків та знищено до 30 «націоналістів».

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – шести та 11 років. Серед загиблих та постраждалих є залізничники.

Пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.

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Теги: окупанти Дніпропетровщина війна в Україні

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